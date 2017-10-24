Karikatür Okulu için son gün 26 Ekim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9.Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında "Kitap ve Medeniyet" temasıyla 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması düzenlenmişti. Proje kapsamında, ilimizdeki okullarda öğrencilere karikatürist Ahmet Altay tarafından karikatür sanatıyla ilgili bilgiler verilerek yarışmaya teşvikleri sağlandı. Bu projenin devamı niteliğinde karikatür sanatına ilgisi olan 7-23 yaş aralığındaki herkes için ücretsiz Karikatür Okulu açılıyor. 26 Ekim Perşembe Günü sona erecek olan başvuruların ardından 28 Ekim Cumartesi Günü İzmit Geleneksel El Sanatları Evi'nde yetenek sınavı yapılacak. Şuana kadar 128 kişi tarafından başvuru yapılan Karikatür Okulu eğitimi, 20 hafta sürecek. Eğitim görecek öğrencilerin belirlenmesiyle, okul 4 Kasım'da başlayacak.

Ücretsiz olacak Karikatür Okuluna 7-23 yaş aralığındaki kursiyerler kayıt yaptırabilecekler. 9 Ekim tarihinde başlayan kayıtlar 26 Ekim tarihinde sona erecek. Ünlü karikatüristler tarafından verilecek derslerle karikatür çizmenin inceliklerini öğrenecek kursiyerler İzmit Seka Kültür Evleri alanında bulunan Geleneksel El Sanatları Evinde kurs alacak.

Karikatüre olan merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan her yaştan insanın kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacıyla kurulan Karikatür Okulu'nda ünlü karikatüristler tarafından dersler verilecek. Geleceğin karikatüristlerinin ilimizden yetişmesi için ilk adım Karikatür Okulu'yla atılmış olacak. Karikatür sanatının inceliklerini genç nesillerle paylaşacak olan usta çizerler, onlara bu sanatın inceliklerini anlatacak.