Karikatür Okulu’nda dersler başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karikatür meraklılarına verilecek kurslarda ilk ders başladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Seka Kültür Alanı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Merkezinde verilen kurslarda karikatür sanatının incelikleri ünlü karikatürist Ahmet Altay tarafından öğretiliyor.

20 HAFTA

Karikatürist Ahmet Altay tarafından Karikatür Okulunda verilen derslere 7-11 yaş grubundan 30, 12-23 yaş grubundan 25 kursiyer katılıyor. Karikatüre olan merakı artırmak, bu sanata ilgi duyan her yaştan insanın kendisini çizgileriyle ifade etmesine olanak sağlamak amacıyla kurulan Karikatür Okulu’nda geleceğin karikatüristlerinin ilimizden yetişmesi için ilk adım atılmış oldu. Karikatür sanatının inceliklerini genç nesillerle paylaşacak olan usta çizer Ahmet Altay, onlara bu sanatın inceliklerini ve yeteneklerinin geliştirilmesi için 20 hafta sürecek bir eğitim alacaklar.

7-23 YAŞ ARALIĞI

Büyükşehir Belediyesi tarafından 9.Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında ‘Kitap ve Medeniyet’ temasıyla 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması düzenlenmişti. Proje kapsamında, ilimizdeki okullarda öğrencilere ünlü karikatüristler tarafından karikatür sanatıyla ilgili bilgiler verilerek yarışmaya teşvikleri sağlandı. Bu projenin devamı niteliğinde karikatür sanatına ilgisi olan 7-23 yaş aralığındaki 220 kişi 28 Ekim tarihinde yapılan yetenek sınavına katıldı. 220 kişi arasından en yetenekli 55 kişi Karikatür Okulunda ücretsiz kurs almaya hak kazandı.