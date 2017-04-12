  • BIST 91.129
  • Altın 150,595
  • Dolar 3,6786
  • Euro 3,9035
  • Kocaeli 16 °C

Karısını başka bir adamla yakalayınca...

»
Karısını başka bir adamla yakalayınca...
İzmit'te 4 aylık karısını başka bir adamla kafede otururken yakalayan koca ve kayınbaba polisi arayarak şikayetçi oldu. Gelen polislerin, polis olduğuna inanmayan Tuğba S. karakolluk olmaktan kurtulamadı.

İddiaya göre, Serkan S. ve Tuğba S. 4 ay önce dünya evine girdi. Ancak çift anlaşamayınca boşanma davası açıldı. Çiftin boşanma davası devam ederken, Tuğba S. başka bir erkek ile tanıştı. İkili önceki gün Belsa Plaza'da bulunan bir kafede buluştu. Ortak bir tanıdıkları ise kayınbaba Kenan S.'yi arayarak, oğlunun evli olduğu kadının başka bir erkekle oturduğunu söyledi. Bunun üzerine baba Kenan S. ve oğlu Serkan S. kafeye gelerek çifti yakaladı. Tuğba S.'nin yanında ki Okan S. evli olduğunu bilmediğini söylerken, olay yerine polis çağrıldı. Ancak Tuğba S. gelen polis ekiplerine inanmayarak ilk önce direndi. Daha sonra olay yerine takviye polis ekiplerinin gelmesi ile Tuğba S. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 

20170412aw038002_02.jpg

ALDATILAN EŞİN BABASI KENAN S. 

“Oğlumun eşini başka adamla bastım. Adama ‘sen kimsin’ dedim”
'Oğlunun eşi başka bir erkekle geziyor' bilgisi üzerine oğluyla birlikte olay yerine gittiklerini belirten baba Kenan S. , “Bize bir haber geldi. Boşanma işlemleri devam eden oğlumun eşini başka bir erkekle gezdiğini söylediler. Bunun üzerine olay yerine gittik, kendilerini otururken gördüm. Yanlarına gittim ve kızın yanında bulunan adama ‘Sen kimsin' diye söylendim. Onun üzerine mekan sahibi beni dışarı çıkardı. Dışarı çıktıktan sonra olay polise intikal etti. Ben kendisinden şikayetçiyim. Çünkü boşanma aşamaları kesinleşmiş değil. Kanunen oğlumun eşi durumunda. Olay küçük bir olay değil hala soyadımızı taşıyor. Bizim için bu durum namus meselesi” dedi.

Oğlunun eşinin polis ekiplerine tepki gösterdiğini belirten baba Kenan S., ”Oğlumun eşi olay yerine gelen polis ekiplerine direndi. Gelen polislerin sahte polis olduklarını söyledi. Polisler üniformalıydı. Kendisine tartışma sırasında herhangi bir fiziki müdahalem olmadı. Ama doktor raporuna giderken kendi kolunu sıkmaya başladı. Yanındaki çocukla da medeni bir şekilde konuştum. Maalesef çocuğu da kandırmış. ‘Bekarım, boşanmak üzereyim’ demiş. Kızın evli olduğundan adamın kesinlikle haberi yok. Olay olduktan sonra erkek arkadaşı bana ‘Allah size sabırlar versin’ dedi zaten. Nihayetinde bir bayan arkadaş olalım demiş çocuğun yapabileceği bir şey yok” diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haber toplam 5138 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski başkomiser: ByLock indirdim; ama...11 Nisan 2017 Salı 20:13
  • Eski jandarma komutanı İbrahim Güler hakim karşısına çıktı11 Nisan 2017 Salı 20:00
  • Atık bertaraf tesisinde kimyasal tüpler patladı: 5 işçi zehirlendi11 Nisan 2017 Salı 18:27
  • İzmit'ten sonra Körfez.. TEM'i kapatan TIR kazaları11 Nisan 2017 Salı 17:53
  • Gölcük yolunda kaza! 1 yaralı11 Nisan 2017 Salı 16:12
  • Bıçaklı yaralama şüphelisi cami tuvaletine saklandı11 Nisan 2017 Salı 14:36
  • Gebze'de 60 metre yükseklikte baygınlık geçirdi11 Nisan 2017 Salı 14:01
  • Kocaeli'de PKK operasyonu: 5 gözaltı11 Nisan 2017 Salı 13:00
  • 20 yaşındaki Mert'in ölümü yasa boğdu11 Nisan 2017 Salı 11:37
  • Diyarbakır'da panzer onarımı sırasında patlama: 4 yaralı11 Nisan 2017 Salı 11:03
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti