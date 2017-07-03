Karma, bu kez farklı kazandı

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen U-12 yaş grubu Nevşehir Kapadokya Futbol Şenliği’ne katılan Kocaeli Karması, ilk maçında Aksarayspor’a 1-0 mağlup olmuştu.

Kocaeli Karması, ikinci maçında İzmir Tirespor’u 11-0 gibi farklı skorla mağlup etti.

YARINKİ RAKİP NEVŞEHİR

İlk gün Aksaray Karmasına mağlup olan minikler, ikinci maçlarını farklı skorla kazandı. Kocaeli Karmasına farklı galibiyeti getiren goller İbrahim (2), Yağız (2), Orkun, Yiğit Gürkan (2), Muhammet Kaya, Burak, Bedirhan Yıldız ve Fatih’ten geldi. Kocaeli Karması, bu akşamda Nevşehir Üniversitesi ile karşılaşacaktı. Minikler, bu akşam da Nevşehir Kılıçarslanspor ile dördüncü maçını oynayacak, mücadele saat 19.00’da başlayacak.