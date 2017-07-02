Karma, ilk maçında mağlup

30 takımın katıldığı turnuvada Kocaeli Karması ikinci maçını bu akşam İzmir Tirespor ile oynayacaktı. Yarında 19.00’da Nevşehir Kılıçaslanspor takımı ile karşılaşacak.
KOCAELİ ASKF U-12 KARMASI KAMP KADROSU
TEKNİK EKİP
Ali Gürdal
Celal Güreşen
İshak Zengin
Kemal Şekersoy
SPORCU KADROSU
Meriç Ocaklı (41 FK)
Barış Gürel (Hisareynspor)
Abdulsamed Akyıldız (Hisareyn Spor)
İbrahim Baki (Kocaeli Gençspor)
Yağız Gül (Kartepe Belediye)
Fatih Küçük (Güneşspor)
Abdul Taha Kılıç (Güneşspor)
Murat Arda Ayhan (Derince Bel. Demirspor)
Eren Yıldırım (Kartepe Belediye)
Yiğit Kürkan (Yeşilova Spor)
Muhammed Eren Türkmen (Beylikbağı Spor)
Bedirhan Köse (Beylikbağı Spor)
Necdet Burak Okan (Yeni Kandıraspor)
Yusuf Mutlu- (Körfez Gençler Birliği)
Orkun Öztürk (Derince Belediye Demir)
Kıvanç Sürdül (Derince Belediye Demir)
Onur Alp Sarman (Kocaeli Birlik)
Tuncay Turan (Darıca Gençlerbirliği)
Berkay Yağız Erçetin – (İzmit Gençlerbirliği)
Muhammed Kaya (Hisareynspor)
Bedirhan Yıldız (Kocaeli Genç Spor)
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