Karma, ilk maçında mağlup

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Gençlik Hizmetleri Spor Genel Müdürlüğü tarafından birlikte düzenledikleri U-12 yaş grubu Nevşehir Kapadokya Futbol Şenliği’ne katılan Kocaeli Karması, ilk maçında Aksarayspor’a 1-0 mağlup oldu.

30 takımın katıldığı turnuvada Kocaeli Karması ikinci maçını bu akşam İzmir Tirespor ile oynayacaktı. Yarında 19.00’da Nevşehir Kılıçaslanspor takımı ile karşılaşacak. KOCAELİ ASKF U-12 KARMASI KAMP KADROSU TEKNİK EKİP

Ali Gürdal

Celal Güreşen

İshak Zengin

Kemal Şekersoy SPORCU KADROSU

Meriç Ocaklı (41 FK)

Barış Gürel (Hisareynspor)

Abdulsamed Akyıldız (Hisareyn Spor)

İbrahim Baki (Kocaeli Gençspor)

Yağız Gül (Kartepe Belediye)

Fatih Küçük (Güneşspor)

Abdul Taha Kılıç (Güneşspor)

Murat Arda Ayhan (Derince Bel. Demirspor)

Eren Yıldırım (Kartepe Belediye)

Yiğit Kürkan (Yeşilova Spor)

Muhammed Eren Türkmen (Beylikbağı Spor)

Bedirhan Köse (Beylikbağı Spor)

Necdet Burak Okan (Yeni Kandıraspor)

Yusuf Mutlu- (Körfez Gençler Birliği)

Orkun Öztürk (Derince Belediye Demir)

Kıvanç Sürdül (Derince Belediye Demir)

Onur Alp Sarman (Kocaeli Birlik)

Tuncay Turan (Darıca Gençlerbirliği)

Berkay Yağız Erçetin – (İzmit Gençlerbirliği)

Muhammed Kaya (Hisareynspor)

Bedirhan Yıldız (Kocaeli Genç Spor)



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