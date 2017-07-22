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Karpuz ambalaja giriyor

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Karpuz ambalaja giriyor
Gıda komitesi toplantısında kararlaştırılan yaş sebze ve meyvenin ambalajlanması için firmalar yatırıma başladı. Bir firma tedarik zincirinde çürümeyi önlemek için karpuza ambalaj geliştirdi.

Gıda Komitesi, yıllık 25 milyar TL’lik ürünün nakliyat sırasında zayi olması nedeniyle yaş sebze ve meyvenin soğuk hava deposunda taşınması ve ambalajlanması için karar aldı. Gazete Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre; kararın ardından ambalaj firmaları kolları sıvadı ve ambalaj üretimine başladı. Hükümet, ambalajlama ve paketleme tesisleri için yüzde 50 oranında yatırım teşviki açıklamaya hazırlanırken, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı kısa süre içinde yayımlanacak. Firmalar, teşviklerin açıklanmasını beklemeden ambalaj çözümlerini üreticiye sunmaya başladı. Karpuz için de ambalaj geliştirildi.

Gıda enflasyonuyla mücadele etmek amacıyla oluşturulan Gıda Komitesi, yaş meyve ve sebzedeki zayiat oranını azaltarak ürün fiyatlarını düşürmek için paketleme, saklama ve taşıma yatırımları yapılması kararı almıştı. Bu kapsamda, soğuk hava deposu ile paketleme yatırımlarının belli miktarının devlet tarafından karşılanması ve bu tür yatırımların teşvik edilmesi için çalışma başlatıldı. Yaş sebze ve meyvenin yüzde 25’i yollarda zayi olurken, bunun ekonomik maliyeti de 25 milyar TL’yi buluyor.

YÜZDE 50 ORANINDA DESTEK

Ekonomi ve Gümrük bakanlıkları ortak yapacakları çalışmayla, hangi yatırıma, hangi şartlarda ve hangi miktarda destek verileceğini belirleyerek, bir sonraki Gıda Komitesi toplantısına sunacak. Soğuk hava deposu gibi yatırımlarda, doğrudan yatırım tutarının belli bir oranı karşılanacak. Söz konusu oranın yüzde 50 civarında olması bekleniyor.

FİRMALAR AMBALAJ ATAĞINDA

Pek çok firma, yaş sebze ve meyvelerin ambalajlanmasına dönük yatırımlarını hızlandırdı. Bir firma, karpuzun tedarik zincirindeki çürümesini önlemek amacıyla ambalaj geliştirdi. Dikdörtgen ambalajda, ürünü gösteren pencere de yer alıyor. Ambalaj, ürünün kolay istiflenmesini sağlıyor. Böylece bir kamyona yüzde 50 daha fazla karpuz yüklenerek nakliye maliyeti de azalıyor. Soğuk hava deposu, soğuk havalı taşıma ve ambalajlama, özellikle yüksek sıcaklık dönemlerinde ürünün ömrünü uzatıyor.

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