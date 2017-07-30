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Karpuz kilo aldırır mı?

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Karpuz kilo aldırır mı?
Yaz aylarında sofraların vazgeçilmezi olan karpuz, fazla tüketilmesi durumunda kilo alımına neden olabilir.

Sıcaklıkların arttığı dönemlerde karpuzlar sofraların vazgeçilmezi oluyor.

Yüzde 90'ı sudan oluşan karpuz; C, A ve B6 vitaminleri bakımında da oldukça zengin.

Diyet yapanların her zaman gözdesi olan karpuz, tok tuttuğu için herkes tarafından tercih ediliyor.

FAZLA KARPUZ KİLO DEMEK

Uzmanlar tarafından da tavsiye edilen karpuz, şeker oranı nedeniyle kilo almaya neden olabilir. Midenizin şişmesine neden olan karpuz, çabuk acıkmanıza zemin hazırlar.

KAÇ KALORİ VAR

150 gramlık karpuz, yaklaşık 50 kalori bulundurur. Az kalori barındırmasıyla ara öğünlerde bir porsiyon yenilmesi tavsiye edilen karpuz, vücudun kalsiyum ihtiyacını da karşılar.

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