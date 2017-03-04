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Karşıdan karşıya geçerken canından oldu

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Karşıdan karşıya geçerken canından oldu
Bu sabah saat 09.00 sıralarında Karamürsel Merkez ışıklarda karşıdan karşıya geçerken ismi ve plakası öğrenilemeyen bir aracın çarptığı Mehmet Tarcan (68) isimli vatandaş ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Tarcan’ı ambulansla önce Karamürsel Devlet Hastanesi, oradan da Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere Tarcan kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ölümü şüpheli görüldüğünden Tarcan’ın cenazesi otopsi için İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.  Karamürsel Sarıkum Mahallesinde ikamet eden Gölcük Tersanesinden emekli 2 çocuk babası Mehmet Tarcan (68)’ın cenazesi öğle namazında Karamürsel Merkez Camiinden alınarak Senayiye Köy Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

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