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Karşıdan karşıya geçerken canından oluyordu

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Karşıdan karşıya geçerken canından oluyordu
İzmit D-100 karayolu Yahya Kaptan mevkiinde meydana gelen trafik kazasında karşıdan karşıya geçmek isteyen 72 yaşındaki alzheimer hastası adam, bir otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan İstanbul istikametine seyir halinde olan 41 DN 020 plakalı otomobil,Yahya Kaptan mevkisinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet Çitli (72) isimli şahsa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı adam yola savrulmak ağır yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mehmet Çitli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kartepe Uzunçiftlik Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Çitli'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken şahsın alzihmer hastası olduğu belirtildi.

Kerim YAVUZ

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