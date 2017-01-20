  • BIST 82.132
  • Altın 148,060
  • Dolar 3,8153
  • Euro 4,0743
  • Kocaeli 3 °C

Karşılıksız çekte ödeme miktarı artırıldı

»
Karşılıksız çekte ödeme miktarı artırıldı
Bankaların karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar 1.280 liradan 1.410 liraya çıkarıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Çek Defterleri̇ni̇n Baskı Şekli̇ne ve Bankaların Hami̇le Ödemekle Yükümlü Olduğu Mi̇ktarın Beli̇rlenmesi̇ne İli̇şki̇n Tebli̇ğde Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Tebli̇ğ"i Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre bankaların süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için, karşılığının hiç bulunmaması halinde ödemek zorunda olduğu tutar 1.280 liradan 1.410 liraya yükseltildi.

Aynı tebliğle ayrıca, uygulama tebliğinin yayım tarihi olan 20 Ocak 2010'dan önce yayımlanan tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap bankanın süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için ödemek zorunda olduğu miktar da 740 liradan 815 liraya çıkarıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 742 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Siyasi partilerden ortak önerge: Borcu olan vatandaşa müjde17 Ocak 2017 Salı 21:05
  • Merkez Bankası’ndan flaş hamle17 Ocak 2017 Salı 19:30
  • 2016'da Kocaeli'deki harcamalar toplamı..17 Ocak 2017 Salı 18:44
  • Otomotiv devleri o iki model aracı geri çağırıyor!17 Ocak 2017 Salı 18:30
  • İşte Fak-Fuk-Fon’un 2016 yılı raporu 16 Ocak 2017 Pazartesi 21:57
  • Yeni mezunların maaşının yarısı devletten16 Ocak 2017 Pazartesi 18:31
  • Bakanlık uyardı! Bin 835 TL cezası var16 Ocak 2017 Pazartesi 17:57
  • "Birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumdayız"16 Ocak 2017 Pazartesi 17:17
  • Bakan Ağbal: Bütçe açığı, 2016 başlangıç hedefimizin altında gerçekleşti16 Ocak 2017 Pazartesi 12:07
  • Dolar yeni haftaya sakin başladı16 Ocak 2017 Pazartesi 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti