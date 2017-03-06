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Karşıyaka KO-MEK’e sürpriz ziyaret

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Karşıyaka KO-MEK’e sürpriz ziyaret
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) 2004 yılından itibaren Kocaeli genelinde 44 kurs merkezinde binlerce kişiye meslek ve sanat eğitimi vermeye devam ediyor.

Verdiği meslek ve sanat kursları ile birçok kursiyere kendi işini kurmasına vesile olan KO-MEK istihdama yönelik verdiği kurslarla da binlerce işsiz ve vasıfsız kursiyere eğitim vererek iş sahibi olmalarını sağladı. 315 farklı branşta eğitim verildiği KO-MEK, üniversite öğrencilerine derslerinde destek sağlarken, evlenecek kızların da eğitim alarak kendi çeyizlerini kurmalarına yardımcı oluyor. Emekli ve ev hanımlarının yoğun ilgi gösterdiği birçok branşta kadınlar el sanatları kurslarına katılarak hem sosyalleşiyor, hem de ev ortamının vermiş olduğu yalnızlıktan kurtulup, psikolojik olarak rahatlıyor, günlük hayatta daha dinç oluyor.

2005 yılında faaliyete başlayan ve 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 844 kişi ile eğitime devam eden KO-MEK Karşıyaka Kurs Merkezi’ni AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu kursiyerlerin sorunlarını dinleyerek bir süre sohbet etti. Tüm kurs merkezini gezen Katırcıoğlu, özellikle yaşlı ve engelli kursiyerlerin özverili çalışmalarından memnun olduğunu ifade etti.

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