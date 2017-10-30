Kars’tan Bakü’ye trenle gidebilirsiniz; İzmit’ten Haydarpaşa’ya çok beklersiniz

Türkiye Cumhuriyeti, 95’inci yılına dün adım attı. Cumhuriyet döneminde ülkemiz gerçekten çok önemli kazanımlar elde etti. Hele son 15 yıllık AK Parti döneminde ulaşım konusunda yapılan yatırımlar, anlatılmakla bitmez.

Gemi yapan ülke olduk. Ticari gemilerimiz dünya denizlerine açıldı. Bizim Körfezi’mizde dev limanlar yapıldı.

Havayolu ulaşımında çağ atladık. Her kente havaalanı yapıldı. Her yere uçaklar inip kalkıyor. Bizim şehrimize de yapıldı ama, bizim havaalanımıza uçak uğramıyor.

Bütün yollar duble yol oldu. Yeni otoyollar yapıldı, yapılıyor.

Özellikle demiryolu konusunda gerçekten çok büyük yatırımlar yapıldı. Bugün çok önemli bir tören var. Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hattında ilk tarifeli tren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Gürcistan Başbakanı ile birlikte yola çıkacak.

Kars-Tiflis-Bakü demiryolu çok büyük bir proje. 76 kilometresi Türkiye’de toplam 826 kilometre uzunluğunda. Çok uzun tüneller, çok uzun viyadükler var. Yüz milyonlarca dolar harcandı. Bu demiryolu sayesinde, taa Çin’in Pekin’inden, İngiltere’nin Londra’sına kadar trenle gitmek mümkün olacak.

Elbette gurur duyuyoruz. Elbette ayağa kalktık alkışlıyoruz. Ama bugün Kars’tan Bakü’ye 826 kilometrelik “Demir İpek Yolu”nu yapan Türkiye, eskiden var olan Haydarpaşa-Arifiye banliyö trenini yok etti.

“Ne oldu bizim banliyö tren” diye sorarsanız, “Var ya, çalışıyor ya” diyorlar. Biz de keriziz ya, yedik. Pendik’ten Arifiye’ye günde 4 sefer var. Bu da birkaç istasyonda duruyor.

Biz eski banliyö trenimizi istiyoruz. Haydarpaşa’dan kalkan, her yerleşim merkezinde, 42 Evler’de bile duran, günde 8-10 tane karşılıklı sefer yapan banliyö trenimizi.

Bugün 826 kilometre uzunluğundaki Kars-Tiflis-Bakü demiryolu açılıyor. Artık insanlar, Pekin’den Londra’ya trenle gidebilecek.

Ama hala Türkiye’nin en yoğun nüfuslu bölgesinde eskiden var olan Haydarpaşa-Arifiye treni yok.

Sizce de büyük bir çelişki değil mi?

Kardeşim Ahmet için dua edin

Cuma akşamı birlikteydik. Çok ısrar etmişti. “Bu akşam hanımları alıp, bir yerde yemek yiyelim” dedi. Ben ve Eşim, Nesrin-Fikret Efe, Handan-Ahmet Kobak, Belgin-Ahmet Küçükörs 8 kişi, Geçit Restaurant’daydık. Rahmetli Mevlüt Usta’nın kurucusu olduğu Geçit’e hep bekar gideriz. Bu defa hanımları da güzel yemek yemeleri için götürdük.

Çok keyifliydi o akşam Ahmet Küçükörs. Zaten sevdiği insanlarla- o aslında herkesi sever- birlikteyken hep neşelidir. Yedik, içtik, güldük. Kanalların birinde “İstanbullu Gelin” mi ne bir dizi varmış. Benim dışımda herkes seyredermiş. Saat 21.30’da evlerdeydik.

Cumartesi sabahı haber geldi. Ahmet Küçükörs sabah kalkmış, Müdürü olduğu Alemdar Caddesi’ndeki MEG Yemek Lokantasına gelmiş. Birden yere yığılmış. İşyerinde de Ahmet’i çok severler. Hemen ambulans çağırılmış. Devlet Hastanesi’ne götürülmüş. Ben ve Metin Karan da duyar duymaz hastaneye gittik.

Canım Kardeşim.. Acil’de muşamba perde ile çevrili bir bölümde. Kalbi durmuş. Zaten yıllardır kalbinde pil vardı. Dikkat de ederdi yaşamına. Ama kriz bu. Ne zaman gelecek bilinmiyor. Kalbini masajla çalıştırmışlar. Ben Acil’e daldım. Bilinci kapalıydı. Yoğun bakım gerekiyor dediler. VM Medikalpark’a kaldırıldı. Orada anjiyo falan. İlk 48 saat kritik dediler.

Ahmet ayağa kalkacak biliyorum. Ama sizin de yardımınız lazım. Kardeşim Nahit için dua istediğimde esirgemediniz. Tamamen iyileşmese de ölümden döndü. Küçükörs de lazım bize. Bu şehirde Ahmet Küçükörs olmalı. Cuma gecesi sözleşmiştik. Hep birlikte Bursa’ya Arap Şükrü’ye gidecektik. Ayağa kaldıralım şu Ahmet Küçükörs’ü. Daha birlikte gidecek çok yerimiz var.

Sokak köpekleri yine çok büyük sıkıntı oldu

Aslında hem Büyükşehir Belediyesi’nin hem ilçe belediyelerinin sık sık yaptırdıkları halkın memnuniyeti, kentin sorunları ile ilgili anketlerde hep ön plana çıkıyordu. Son olarak 16 Nisan referandumu öncesi yapılan anketlerde, kentin en önemli sorunları ulaşım ve trafik ile sokak köpekleri olarak görülüyordu.

Sanki yazın, yerleşim alanları içinde sokak köpekleri azalmıştı. Ama şu sıralar, özellikle İzmit’in her yerinde yine sürüler halinde sokak köpekleri dolaşıyor.

Saatleri de geri almadınız. Sabah da, akşam da erkenden hava kararıyor. Pekçok yerde sokak lambaları yanmıyor. Çoluk çocuk, kadın erkek süreler halindeki sokak köpeklerinin arasından yürüyor. Bırakın kenar mahalleleri, İzmit’in merkezi Belsa çevresinde bile, köpekler arasında slalom yapıyorsunuz. Özellikle çocuklar çok korkuyor.

“Onlar küpeli. Onlar saldırmaz” demekle olmuyor. Korkuyor insanlar köpeklerden. Evet, sırf kendilerini “Hayvansever entel” göstermek için şehrin ortasında bunları besleyenler, belediye ekipleri toplamak için gelince karşı çıkanlar var. Ama halkın büyük bölümü tedirgin, korkuyor. Karanlıkta çocuklar köpeklerden kaçarken düşerse ne olacak?.. Seçim dönemi yaklaşınca yine toplarız, ortamı rahatlatırız diye düşünmeyin. Ne olur, İzmit’i şu sokak köpekleri işgalinden biran önce kurtarın.