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Kartalspor hazırlıkları başladı

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Kartalspor hazırlıkları başladı
Geçtiğimiz hafta sonunda zorlu Bayburtspor deplasmanında çok önemli bir galibiyet alan Kocaelispor, bu haftayı bay geçiyor.

Teknik ekip, Bayburtspor maçından sonra futbolculara üç gün izin verdi. Yeşil-Siyahlı ekip, 15 Mart Çarşamba günü sahasında Kartalspor ile oynayacağı maçın ilk çalışmasını Büyükşehir Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

HAMZA VE MESUT ÇIKMADI
Yeşil-Siyahlı ekipte, Kartalspor maçının ilk çalışmasına sakatlığı bulunan Hamza Mutlu ile Mesut Özdemir katılmadı. Hafif sakatlığı bulunan Şenol ise takımda ayrı düz koşu yaptı. Kartalspor maçının ilk çalışması ısınma hareketleri ile başladı, düz koşunun ardından yarı sahada çift kale ile noktalandı.
 

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