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Kartepe AGM, öğrencileri misafir etti

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Kartepe AGM, öğrencileri misafir etti
Kartepe Atık Getirme Merkezini ziyaret eden Şehit Piyade Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu Ortaokul öğrencilerine, Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerince eğitim semineri verildi. 

Şehit Piyade Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu Ortaokulu öğrencileri, Kartepe Atık Getirme Merkezini ziyaret etti. Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol ekibi, öğrencilere tesisi gezdirdi. İlgi ile gezdikleri tesiste yerinde ayrıştırma çalışmalarının nasıl yapıldığını inceleyen öğrencilere bu konuda eğitim semineri de verildi.

Ziyaretin ardından konuşan Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, “Evsel nitelikli katı atıkların öncelikle kaynağında azaltılması, ayrı toplanması ve geri kazanım sistemine dahil edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe Belediye Garajı arkasında hayata geçirdiğimiz Atık Getirme Merkezimize ilçe halkımız da atıklarını getirerek katkı verebilir” dedi.

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