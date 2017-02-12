Kartepe AGM’yi Türkiye örnek alıyor

31 Aralık 2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Getirme Merkezi Tebliğine uygunluğu daha önce denetlenerek uygunluk belgesi alan Kartepe Belediyesi Atık Getirme Merkezi il ve ilçelerden konukları ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye’de faaliyete geçirilen Atık Getirme Merkezleri arasında model bir proje olması nedeniyle de önem arz eden Kartepe AGM, geçtiğimiz hafta Malatya’dan gelen ziyaretçiler tarafından incelendi. Yeşilyurt Belediyesi’nden gelen ziyaretçilerini ağırlayan Kartepe AGM, konuklarından tam not aldı.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Sinan Şahin, Malatya’dan gelen heyete ilçede kurulu bulunan ve Kartepe Belediyesi tarafından işletimi yapılan AGM’yi gezdirdi. Malatyalı konukları ile yakından ilgilenen Şahin, AGM’nin tüm ilçe halkının kolaylıkla ulaşabileceği merkezi bir yerde kurulduğunu ve Atık Getirme Merkezi Tebliğine uygunluğu ile ülkemizde örnek bir tesis teşkil ettiğini dile getirdi.

Şahin, “Belediyemiz, çevre koruma politikaları ve çalışmalarına ağırlık veren Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’in direktifleri doğrultusunda düzenlemelerini aralıksız sürdürmektedir. Çıkan tebliğe göre belediyeler 1. Sınıf atık getirme merkezlerini kurmakla ve işletmekle yükümlüler. Belediye olarak tebliğ çıkmadan evvel atık getirme merkezimizi kurarak işletmeye aldık. Bir çok ilden, ilçeden gelen ziyaretçilerimize tesis hakkında yardımcı olmak ve tesisimizi en iyi şekilde işletmek için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi.

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Şahin amacımız, “Hizmetlerimizi en iyi seviyeye çıkartabilmek için bu konuda üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız” dedi.