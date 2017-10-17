Kartepe Belediyesi soğuk asfalt çalışması yaptı 

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri soğuk ve yağışlı havalar öncesi giderek yoğunlaştırdığı yol yapım, yenileme ve onarım çalışmalarının bir ayağını da soğuk asfalt çalışması şeklinde gerçekleştiriyor. İlçe genelinde üst yapı iyileştirmeleri kapsamında ulaşım ağını günümüz koşullarına uygun hale getiren Kartepe Belediyesi, yaya ve araç trafiğinin sağlıklı yapılabilmesi için yolları soğuk asfalt ile kaplıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Suadiye Mahallesi’ndeki soğuk asfalt çalışmaları ardından Maşukiye Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi üzerinde de iki tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama çalışması yaptı.

Hasan Tahsin Caddesi’nde 600 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki güzergahta üst yapı iyileştirmesi çerçevesinde soğuk asfaltla kaplandı. Ekiplerin, belirlenen iş programı dahilinde soğuk asfalt çalışmalarını İbrikdere ve Ketenciler Mahalleleri’nde devam ettireceği öğrenildi.