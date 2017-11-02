Kartepe Belediyesi’nde ihale duyurusu

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce talep edilen 2018 yılı Baskı işleri yapılması hizmet alım işi için 15 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da açık ihale yapacak. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde talep edilen “Madeni Yağ Alım İşi” için gerçekleşecek ihale, 13 Kasım 2017 Pazartesi günü saat 10.00’da açık ihale usulü yapılacak.