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Kartepe Belediyesi’nde yılın ilk meclisi toplandı

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Kartepe Belediyesi’nde yılın ilk meclisi toplandı
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 2017 yılının ilk meclis toplantısında 14 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. 

Kartepe Belediye Meclisinin Ocak ayı 1. birleşim 1. oturumu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında, meclis üyeleri Serap Özmen, Ahmet Sağırkaya, Erol Yılmaz, Ercan Akçil ve Caner Akçıl dışında eksiksiz katılımla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasına Ocak Ayı içerisindeki önemli gün ve haftalara değinerek başlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 10 Ocak’ta kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, objektif ve ilkeli habercilik yapan tüm basın emekçilerini erkenden kutladı.

Sözlerine yeni yılın ilk günü yaşanan hain terör saldırısıyla başlayan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “2017 yılı başta ailelerimiz de olmak üzere, ilçemizde, ilimizde, ülkemiz; sağlık, mutluluk, huzur, barış ve kardeşlik ortamı getirmesini, dünyada da artık unutulmuş olan barışın yeniden var olmasını yüce Allah’tan diliyorum. Bu dünyada herkese, hepimize yer var. Önemli olan paylaşmayı, kardeşçe birlikte yaşamayı bilmek ve bu şekilde yaşamayı düstur haline getirmektir. Ne yazık ki emperyalist güçler ve onların taşeronları ülkemizi daha 2017’nin ilk saatlerinde üzüntüye boğan hain bir terör saldırısıyla yeniden sahneye çıktılar. Türkiye’yi yıkma, parçalama hedeflerinden vazgeçmeyen bu şer odakları şunu bilsin ki, bu topraklar kolay kazanılmadı. Binlerce şehidimizin kanlarıyla kazanılmış vatanımızı ve millet kimliğimizi hiçbir suretle eli kanlı, insanlıktan nasibini almamış terör örgütlerine ve onların üst akıllarına teslim etmeyeceğiz. Bir kez daha Ortaköy Reina Eğlence Merkezinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, ülkemizin misafiri olan turistlerimize, Allah’tan rahmet diliyor, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum” dedi.

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