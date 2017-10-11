Kartepe Belediyesi'nden ihale duyurusu

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, spor malzemeleri alınması işi ile ilgili ihalesini, Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdür Vekili ve İhale Komisyonu Başkanı İbrahim Bahri Özyılmaz başkanlığında belediye toplantı salonunda gerçekleştirdi. Katılımcılar tarafından ihaleye 3 istekli teklif verdi. Yaklaşık maliyeti 447 bin 190 TL olan ihaleye en yüksek teklif 315 bin 195 TL olurken, en düşük teklif ise 237 bin 960 TL ile verildi. Verilen tekliflerin açıklanması ardından ihale komisyonu başkanı tekliflerin incelenmesi için ihalenin birinci oturumunu sona erdirildi.

Öte yandan Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde 2018 yılı muhtaç ve yaşlı kişiler ile cenaze evlerine yemek alımı ve dağıtımı hizmeti alımı için ihale yapacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce talep edilen 2018 yılı muhtaç yaşlı kişiler ile cenaze evlerine yemek alımı ve dağıtımı hizmet alım işi 18 Ekim 2017 Çarşamba günü saat 10.00'da Açık ihale usulü ile ihale edilecek. İhale belediye toplantı salonunda yapılacak ve ihaleye yerli istekliler katılabilecek.