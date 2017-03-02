Kartepe Belediyespor Mustafa ve Çankat’ı aldı

Süper Ligi B Grubu’nda son maçında Yavuzspor ile 2-2 berabere kalıp, Play-Off’a yükselen Kartepe Belediyespor, transferin son günü iki önemli ismi kadrosuna dahil etti.

Mavi-Yeşilli ekip, Derbentspor’un orta saha oyuncusu Mustafa Yıldırım ile Sakarya Kırkpınarspor’dan kanat oyuncusu Cankat Ezgi’yi aldı.

KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Bu sezon mütevazi kadrosu ve bütçesi ile çok önemli işlere imza atan Kartepe Belediyespor, Süper Lig B Grubu’nda Play-Off’a çıkmayı başardı. Ara transferde 1937 Sekaspor’dan Şükrücan, Derbentspor’dan Celal’ı alan Mavi-Yeşilli ekip, son Yavuzspor karşılaşması öncesinde de Sakarya Kırkpınar’dan Cankat Ezgi ile Derbentspor’u orta saha oyuncusu Mustafa Yıldırım’ı kadrosuna dahil etti.