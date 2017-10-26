Kartepe çıkışta: 2-4

Daha sonra oynadığı iki maçı kazanan Mavi-Yeşilli ekip, önceki akşamda ligin puansız takımı Başiskele Belediyespor’u deplasmanda 4-2 yendi, son 3 maçında üçüncü galibiyetini aldı.

BAŞİSKELE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ SÜRDÜREMEDİ

Uzun bir aradan sonra çıktığı Süper Lig’de tutunma mücadelesi yapan, henüz puanla tanışmayan Başiskele Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kartepe karşısında Olcay ve Abdülsamet’in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Maçın ilk yarısını 2-0 önde geçen Kırmızı-Beyazlı ekipte Yunus, 61’inci dakikada kırmızı kart gördü. Kartepe, 10 kişi kalan rakibi karşısında Yasin Çağan (3) ve Celal’in attığı gollerle 4-2 galip geldi, bu sezon ilk kez düşme hattının üzerine çıktı.

