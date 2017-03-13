Kartepe derbisi izlenimlerim

Önceki gün serviste işleri erken toparlayıp sevgili Zafer Onar kardeşimle Süper Lig Play-Off ilk haftasındaki Kartepe derbisini izlemek üzere Derbent Stadı’nın yolunu tuttuk. Maçla ilgili düşüncelerimi yazmadan önce ilk hafta için çok güzel program yapan İl Temsilcisi Mithat Ağa ve tertip kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Maçların arasında 2.5 saatlik fark vardı, dileyenler üç maçı da izleme imkanı buldu. Özellikle teknik adamlar, yöneticiler rakipler hakkında bilgi sahibi oldu. Basın için de sağlıklı bir programdı. Diliyorum böyle devam eder. Sonuçta en üst lig bu, vitrine çıkartılmalı. Bir diğer notum sentetik halıyla ilgili. Gördüğüm kadarıyla ömrünü tamamlamış. Suni çimde oynamak zaten zordur, eskimiş halı da bu zorluk ikiye katlanıyor, ayrıca seyir zevki açısından da olumsuzluk yaratıyor. Büyükşehir Belediyesi, Derbent Stadı’ndaki sentetik çim halıyı yenilerse çok iyi olur.

BÖYLE CENTİLMENLİK AZ GÖRÜLÜR

Normal sezonun şampiyonu ve Play-Off’un favorilerinden Nusretiye, lige son anda katılma kararı veren, mütevazı bir bütçe ve kadroyla mücadele eden Kartepe Belediyespor’un maçıydı. Bir tarafta kesin hedefi BAL olarak koymuş Nusretiye, diğer tarafta Play-Off’a çıkması büyük başarı olarak görülen Kartepe Belediye. Malum geçen yıl Kartepe Belediye ile Derbent arasındaki Kartepe dersisinde büyük olaylar çıkmış, iki takım birbirini yiyince aradan Başaranspor sıyrılmıştı. Bu sezonki Kartepe derbisinin son derece centilmence geçtiğini söyleyeyim. Hatta iki yılın kıyaslamasını siyah ve beyaz derecesinde yapabiliriz. İlk yarıda Nusretiyeli futbolcu gole giderken, rakibinin yerde yattığını görünce topu dışarı attı. İkinci yarıda bir pozisyonda top Sertan’dan dışarı çıktı. Hakem autu gösterdi, Sertan, “Benden çıktı” deyince hakem kararını değiştirdi. Bunun dışında her sakatlıkta top dışarı atıldı. Uzun zamandır bu derecede centilmence geçen bir maç izlememiştim diyebilirim. Kartepe’ye, iki kulübe de yakışan buydu.

İLK 15 DAKİKADA 4 GOL OLABİLİRDİ

Aynı gün akşam G.Saray-G.Birliği maçı 3.dakikada 1-1 oldu ya, Derbent’teki maçta da aynısı oluyordu. 1 dakika 30’ncu saniyede Nusretiye öne geçti. Yan topta Akın havada adeta fotoğrafa çektirdi, nefis kafa vuruşunda kaleci Mete topu kale çizgisinin içerisinde tutabildi. Santrada sonrasında Kartepe Belediye yüzde 99 gol pozisyonu buldu. Şükrücan kale önünde, elverişli durumda adeta zoru başardı, topu dışarı attı. 1-1 olsa, gidişat değişir miydi? Hiç sanmıyorum. Nusretiye ilk 10 dakika çok etkiliydi. Emin Erol sağdan getirdi, final pasını iyi verse ikinci gelmişti. Az sonra bu kez Sinan net bir fırsattan yararlanamadı. İlk çeyrek saatte skorun 3-1 olmaması kaçınılmazdı. Sonrasında devrenin sonlarına kadar maç düşük tempoda oynandı, öyle aman aman bir pozisyon da olmadı. Soyunma odasına 1-0 gidilecek derken 40’ncı dakikada olmayacak bir pozisyonda kaleci ile savunma anlaşamayınca fırsatçı Sinan farkı ikiye çıkardı. Devre bittiğinde Nusretiye üç puanı cebine koymuştu.

KARTEPE BELEDİYE ÇOK SİLİK KALDI

İkinci yarının ilk dakikaları al gölüm ver gölüm şeklinde geçiyordu. 55’nci dakikada Kartepe Belediye kalecisi Mete elindeki topu kaçırınca Sinan olması gereken yerdeydi. Skor 3-0 oldu. Farklı skorun verdiği rahatlıkla Nusretiye kalan süreçte kafasına göre takıldı, sonlara doğru Kocaelispor’dan tanıdığımız Emre Kurtoğlu’nun şık golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı. Maça giderken herkes gibi Nusretiye’nin kazanacağını öngörüyordum ancak Kartepe Belediye’nin bu kadar silik, bu kadar etkisiz olacağını tahmin edemezdim. Koca 90 dakikada bir tek pozisyonları var. Kaderlerine razı oynadılar, en küçük bir tepki vermediler. Hele kalecileri tam bir felaketti. Bir tek Ruhi vardı takımda ayakta durabilen, gerisi sanki geziye çıkmıştı! Nusretiye kendisi zorlamadan 4-0 kazandı diyebilirim.

O YAŞTA VE KİLODA, HELAL OLSUN

Sinan ustalığını, fırsatçılığını gösterdi. Beni en çok etkileyen Emin Erol oldu. Maçı Maşukiyeli dostlarım Hasan Cirit ve Şemsi Yener ile birlikte izledim. Şemsi daha önce izlemediği, tanımadığı Emin’i ilk gördüğünde, “Bu güreşçinin ne işi vah sahada” dedi. Maç başlayıp o deparlarını görünce ağzı resmen açık kaldı, hani deredeyse küçük dilini yutacaktı. “Vay anasını be” demekten kendini alamadı. O kiloda ve o yaşta biri(35 yaşında, kilo 85- Üstelik sakatlıktan yeni çıkmış, 20 gün idman yapamamış) 60 dakika o deparları nasıl atar şaşılacak iş doğrusu. Vallahi helal olsun. Sahada kariyerleri parlak birçok isim vardı ancak bence fark yaratan isimlerin başındaydı. Topla her buluşmasında etkiliydi, onu izlemek keyifliydi. Son olarak maça ilgi olduğunu, tribünlerde hatırı sayılır futbol sever bulunduğunu da belirteyim. Spor adamları da neredeyse tam kadro oradaydı. Sahadaki gibi tribünlerde de en küçük bir olumsuzluk yaşanmadı. Centilmenlikten dolayı iki kulübe teşekkür ediyor, kazanan Nusretiyespor’u kutluyor, kaybeden Kartepe Belediyespor’a geçmiş olsun diyorum.

Top Ağlarda bu hafta çarşamba akşamı

Kocaeli TV’de pazartesi akşamları canlı olarak yayınlanan Top Ağlarda programında bu haftaya mahsus değişiklik yaptık. Malum, Kocaelispor’un maçı çarşamba günü. Programda ağırlıklı olarak Kocaelispor’u konuştuğumuza göre maçın sıcağı sıcağına değerlendirmesini yapmak için yayını çarşamba akşamına aldık. Bu akşam program yok. Çarşamba akşamı 21.00’de tüm yorumcularımla birlikte Kocaeli TV stüdyosunda olacağız, Kartalspor maçını detaylı şekilde analiz edeceğiz.