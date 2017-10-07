Kartepe derbisi Suadiyespor’un:0-1

4’üncü haftanın en önemli maçlarından biri de Kartepe derbisinde Kartepe Belediyespor ile Suadiyespor arasındaydı. Arslanbey Stadı’nda oynanan maçta Suadiyespor, rakibini ikinci yarıda Bedirhan’ın attığı golle 1-0 yendi. Esentepe Stadı’nda oynanan maçta da İlimtepe FK, 1937 Sekaspor’a 5-3 üstünlük sağladı.

KARTEPE BELEDİYE İLK YARI KAÇIRDI

Süper Lig B Grubu’nda 4’üncü hafta Kartepe derbisine sahne oldu. Lige çok kötü başlayan, oynadığı iki maçta sadece 1 puan alabilen Kartepe Belediyespor, ilk yarıda rakibine göre daha üstündü, Emin Erol ve Burak Varol ile girdiği fırsatları değerlendiremedi. İlk yarısı golsüz biten maçın 50’inci dakikasında Suadiyespor sol beki Bedirhan’ın uzaktan attığı şutla 1-0 öne geçti. Maçta bu skorla sona erdi. Suadiyespor puanını 8’e yükseltti, maç fazlasıyla ikinci sıraya çıktı.

1937 SEKASPOR GEÇ AÇILDI

Bu yıl Süper Lig’de üçüncü sezonunu yaşayan, genç oyuncularla ligde tutunmak isteyen 1937 Sekaspor, önceki akşam da grubun iddialı takımlarından İlimtepe FK’ya konuk oldu. Geçen hafta deplasmanda yenilen İlimtepe FK, önceki akşamki maça çok hızlı başladı, devreyi Beratcan ve Sinan’ın attığı golle 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda farkı açan, son dakikalara 5-1 önde giren İlimtepe FK rahatladı. Konuk ekip 1937 Sekaspor, son dakikalarda bulduğu gollerle farkı ikiye indirse de İlimtepe FK, başka gole izin vermedi, maçı da 5-3 kazandı.