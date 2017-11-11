Kartepe derbisinde kazanan dostluk oldu 

İki takım taraftarı ile futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı başa baş mücadeleye sahne oldu ve gol sesi çıkmadı. İkinci yarının ilk dakikasında Derbentspor Gökhan Özkanlı’nın golüyle öne geçti. Nusretiye beraberlik golü için son dakikalarda iyice yüklendi ve 85’de Sinan ile eşitliği sağladı. Maç 1-1 bitti. Maç son derece dostça geçti.

