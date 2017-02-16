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Kartepe, erteleme maçını kazandı: 2-1

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Kartepe, erteleme maçını kazandı: 2-1
Süper Lig B Grubu’nda erteleme maçında Kartepe Belediyespor ile İlimtepe FK karşılaştı.

Arslanbey Stadı’nda oynanan maçı 2-1 kazanan Kartepe Belediyespor, puanını 40’a çıkardı, Play-Off’a kalma yolunda çok önemli avantaj sağladı.

KARTEPE TAKILMADI

Üç hafta önce kar yağışı yüzünden ertelenen Kartepe Belediye-İlimtepe FK maçı, önceki gün oynandı. Play-Off yarışı yapan Kartepe Belediyespor acısından çok daha büyük önem taşıyan maçta av sahibi ekip, Şükrücan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlimtepe FK, bu gole organize atakta Ömer’in pasında Sinan karakuş ile cevap verdi, skora 1-1’lik eşitlik geldi. İlk yarının son dakikasında Kartepe, hızlı hücumda Furkan’ın aşırtma vuruşu ile yeniden öne geçti, maçı da 2-1 kazanmayı başardı.

NUSRETİYE-KARTEPE BELEDİYE MAÇI PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Erteleme maçında İlimtepe FK’yı yenip, puanın 40’a çıkaran Kartepe Belediyespor, lider Nusretiyespor ile arasındaki puan farkını da 4’e indirdi. Play-Off’a çıkmayı garantileyen son haftaların flaş takımı Nusretiyespor, pazar günü sahasında konuk edeceği rakibini yenip, şampiyon olmak istiyor. İki Kartepe takımını karşı karşıya getirecek olan bu önemli karşılaşma 14.00’te başlayacak.

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