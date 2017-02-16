Kartepe, erteleme maçını kazandı: 2-1

Arslanbey Stadı’nda oynanan maçı 2-1 kazanan Kartepe Belediyespor, puanını 40’a çıkardı, Play-Off’a kalma yolunda çok önemli avantaj sağladı.
KARTEPE TAKILMADI
Üç hafta önce kar yağışı yüzünden ertelenen Kartepe Belediye-İlimtepe FK maçı, önceki gün oynandı. Play-Off yarışı yapan Kartepe Belediyespor acısından çok daha büyük önem taşıyan maçta av sahibi ekip, Şükrücan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlimtepe FK, bu gole organize atakta Ömer’in pasında Sinan karakuş ile cevap verdi, skora 1-1’lik eşitlik geldi. İlk yarının son dakikasında Kartepe, hızlı hücumda Furkan’ın aşırtma vuruşu ile yeniden öne geçti, maçı da 2-1 kazanmayı başardı.
NUSRETİYE-KARTEPE BELEDİYE MAÇI PAZAR GÜNÜ OYNANACAK
Erteleme maçında İlimtepe FK’yı yenip, puanın 40’a çıkaran Kartepe Belediyespor, lider Nusretiyespor ile arasındaki puan farkını da 4’e indirdi. Play-Off’a çıkmayı garantileyen son haftaların flaş takımı Nusretiyespor, pazar günü sahasında konuk edeceği rakibini yenip, şampiyon olmak istiyor. İki Kartepe takımını karşı karşıya getirecek olan bu önemli karşılaşma 14.00’te başlayacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.