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Kartepe galibiyeti kaçırdı:1-1

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Kartepe galibiyeti kaçırdı:1-1
Süper Lig Play-Off’un ilk haftasında Nusretiyespor’a farklı skorla yenilen Kartepe Belediyespor, önceki akşam bu sezonun flaş takımı Derince Belediye Demirspor’u ağırlardı.

Arslanbey Stadı’nda oynanan maçta Kartepe Belediyespor Mertcan’ın attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen, bu üstünlüğünü sürdüremedi. Derince Belediye Demirspor penaltıdan eşitliği sağladı, maçta 1-1 sona erdi.

ŞÜKRÜCAN SAKATLANDI

Bu sezon genç oyuncularla, kısıtlı bütçesi ile Süper Lig’de çok başarılı olan Kartepe Belediyespor, Play-Off’ta ilk maçında farklı mağlup olmuştu. İlk maçında Sultan Orhan’ı 4-2 yenen Derince Belediye Demirspor ise normal sezona olduğu gibi, Play-Off’a çık iyi başlamıştı. İki takımın Arslanbey Stadı’ndaki oynanan maçında 20’nci dakikada Kartepe’nin forveti Şükrücan sakatlandı, yerini Mertcan’a bıraktı. Mertcan, 39’da Kartepe’yi 1-0 öne geçiren golü attı.

DERİNCE DEMİR PENALTIDAN ATTIĞI GOLLE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Maçın ilk yarısını 1-0 mağlup tamamlayan Derince Belediye Demirspor, ikinci yarıda 60’da penaltı kazandı. M.Fatih’in rakibini düşürmesi ile kazanılan penaltıyı Fatih Güler gole çevirdi, karşılaşmaya eşitlik geldi. Ruhi’nin sakatlığı yüzünden forma giymediği Kartepe Belediyespor, rakibi karşısında net fırsatlar da buldu. Hakan’ın şutu direkten döndü. Cankat da önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Maçın uzatma dakikasında Kartepe’den Cankat ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı, karşılaşma da 1-1 sona erdi.

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