Kartepe, Güneşspor’dan Hakan ve Ahmet’i alıyor

Bu sezon genç oyuncularla çok önemli işlere imza atan Kartepe Belediyespor, Play-Off’a çok yaklaştı.

Mavi-Yeşili ekip, bu arada ara transferde kadrosuna takviye yapıyor. Güneşspor’un iki genç yeteneği forvet oyuncusu Hakan ile stoperi Ahmet’i transfer ediyor.

ANLAŞTILAR

Kartepe Belediyespor, Play-Off’a kalması halinde kadrosuna takviye konusunda önemli isimleri alıyor. Güneşspor’un iki genç yeteneği ile de her konuda anlaşma sağladı. Mavi-Yeşilli ekip, daha öncede Ç.Balaspor’dan stoper Kubilay, Derbentspor’dan Celal ve 1937 Sekaspor’un forveti Şükrücan’ı almıştı.