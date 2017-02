KARTEPE HİPODROMU TJK'NIN GÖZ BEBEĞİ

Kartepe Sarımeşe Hipodromu 17 Aralık 2013'de açıldı. Zaman içerisinde atçılığın en büyük merkezlerinden biri haline geldi.

At yetiştiriciliğinin, haraların bulunduğu Kartepe, Sarımeşe Hipodromu'nun da hizmete girmesiyle TJK'nın gözbebeği oldu. Düzenlenen yarışlar bölgeyi, hem ekonomik hem de sosyal anlamda hareketlendirdi.



VALİLİK KUPASI

Kartepe Sarımeşe Hipodromu’nda geçtiğimiz hafta içerisinde kupalı bir yarış vardı. Kocaeli Valiliği adına düzenlenen yarışı, ünlü jokey Halis Karataş'ın bindiği Yılmabaşar isimli at kazandı. Altılı Ganyan oyununun 4’üncü ayağını oluşturan koşuda 6 at yarıştı. 4 yaş ve yukarı Arap atlarının katıldığı koşuda birinciliğe, 2.23.91’lik dereceyle Halis Karataş’ın bindiği 5 numaralı Yılmabaşar çok rahat uzandı. Yılmabaşar, geçen yıl da aynı jokeyle bu kupanın sahibi olmuştu.

ÖDÜL TÖRENİ

Koşunun ardından Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Nuri Al, Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır ve Hipodrom Müdürü Gürkan Vidinli'nin katılımıyla tören düzenlendi. At sahibi Cüneyt Yıldızhan kupa ve 97 bin TL’lik ödülün sahibi olurken, Jokey Halis Karataş ve antrenör Engin Cem de ödül aldı.



TÜRKİYE'NİN 9’UNCU HİPODROMU

Sarımeşe Hipodromu, TJK'nın Türkiye genelinde 9’uncu, İstanbul Veliefendi'den sonra da en büyük ikinci hipodromu. Temeli 2000’li yılların başlarında atıldı, 2006 yılında önce idman merkezi olarak hayata geçti. İlerleyen süreçte bölgenin at yarışlarına uygun olduğu görüşüne varıldı ve Hipodrom yapılmasına karar verildi. 17 Aralık 2013 tarihinde de ilk yarışlar gerçekleşti. Bölge turizmine önemli katkılar sağlayan Sarımeşe Hipodromu'nda şimdilik haftanın iki günü, salı ve cuma günleri yarışlar yapılıyor. At yarışı tutkunlarına ayrı bir heyecan katıyor.





HİPODROM MÜDÜRÜ GÜRKAN VİDİNLİ'YLE KONUŞTUK

Kupa Sarımeşe Hipodromu'nun Müdürlüğünü, ABD Rhode Island Eyaleti’ndeki Johnson Wales Üniversitesi Atçılık ve Haracılık Yönetimi Bölümü (Equine Horse Farm Management)'nde eğitim gören, 2001 yılında TJK'da göreve başlayan Gürkan Vidinli yapıyor. Vidinli'yle Sarımeşe Hipodromu’nu konuştuk.

Vidinli, Kartepe bölgesinde atçılık üzerine büyük potansiyel olduğunu düşünüyor, "Bize İngiltere’nin atçılık üzerine gelişmiş şehirlerini anımsatıyor. Araştırma yapmışlar, İngiltere'de 3 kişiden biri ya atla uğraşıyor ya da bu işten ekmek yiyor. Küçücük şehirlerde 2 Hipodrom var düşünün." diyor ve kıyaslama yapıp, "Akmeşe yetiştiricilikte Türkiye’nin sayılı yerlerinden birinci sırada diyebiliriz. Türkiye’de koşan her üç İngiliz atından birisi bu bölgede yetişmiştir. . Hipodrom da var. Uzun vadede doğru işlerle burayı daha cazip bir hale getirebiliriz. Bu hayal değil, daha iyi ne yapabiliriz. Bu bölgede yetiştiricilik desteklenebilir, imkânlar arttırılabilir. Haralar var onlara gerekli destek olunabilir." şeklinde görüş belirtiyor.

KAPALI TRİBÜN GEREKLİ

Vidinli'ye göre Sarımeşe Hipodromu Türkiye’yi geçtik Dünya çapında da ismini kolaylıkla duyurabilecek kapasiteye sahip. "Buranın sadık seyircisi var. Soğukta, yağmurda, güneşte, çamurda vazgeçmeden geliyorlar. Onlara teşekkür ediyoruz. Biz inanıyoruz ki zor günleri aşarsak 2018 yılında burası daha modern bir hale gelecek. Mesela büyük bir kapalı tribün gerekli. Güzel ve nezih bir restoran yapacağız. İnsanlar eşleriyle çocuklarıyla gelsinler. Değişik bir atmosfer yaşasınlar." diyor.

BAKIMA GİRECEK

Kocaeli Hipodromu 432 dönüm arazi üzerine kurulu bir yer. Bir tane kum pisti var, 1600 metre 20 metre genişliğinde. 468 tane baks yani ahır var. 10 tane de günü birlik baks bulunmakta. Tüm sezon faaliyet veriyor hipodrom. Geçen yıl 12 ay yarış vardı, bu yıl da 31 Ocak’a kadar sürecek. 2018 programı belli değil. Çünkü İstanbul Hipodromu'nda sonra Sarımeşe Hipodromu da bakıma girecek. Buranın programı Antalya'ya aktarılacak. Bu dipnotlar da yine Vidinli'yle sohbetten. Gürkan Vidinli, şikâyetlerden ve eksikliklerden de söz ediyor. Ancak belediyelerden yeterli desteği göremediklerinden dolayı bu problemleri aşamadıklarını belirtiyor. Yine de umutlu; "Önümüzdeki süreçte biz eksiklerimizi gidereceğiz. Belediye bu konuda bizlere yardımcı olacaktır." diyor.

Haber-Röportaj: Zafer ONAR