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Kartepe için ya tamam, ya devam maçı

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Kartepe için ya tamam, ya devam maçı
Süper Lig Play-Off’ta 7’inci hafta maçları oynanıyor.

Geçen hafta sahasında Nusretiyespor’u 3-2 yenen Kartepe Belediyespor, ilk iki yarışında iddialı konuma gelmişti. Mavi-Yeşilli ekip, yarında ikinci sırada bulunan Derince Belediye Demirspor karşısında çok kritik bir maça çıkacak. Derince Doğal çim sahadaki karşılaşma 16.00’da başlayacak.

DERİNCE BELEDİYE DEMİRSPOR DA AVANTAJ SAĞLAMAK İSTİYOR
Play-Off’a sahasında Sultan Orhanspor galibiyeti ile başladıktan sonra, bir ara sallanan, üç maç üst üste berabere kalan Derince Belediye Demirspor, geçen hafta deplasmanda Seka Doğanspor’u yenip, Nusretiyespor’un da kaybetmesiyle de puan farkını 4’e çıkarmıştı. Mavi-Lacivertli ekip, yarında sahasında konuk edeceği Kartepe Belediyespor’u yenmesi halinde BAL yolunda çok önemli bir engeli daha aşmış olacak. Play-Off’un ilk maçında Arslanbey’deki karşılaşma 1-1 berabere bitmişti.

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