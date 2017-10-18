Kartepe Kadınlar Kulübü’nden Aşure etkinliği
Muharrem Ayı sebebiyle Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından yapılan aşureler Kartepeli vatandaşlara ikram edildi
A+A-
Muharrem Ayı münasebetiyle Kartepe Belediyesi Ataşehir Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK üyelerinin bu ay ikincisini gerçekleştirdiği Aşure etkinliğine mahalle sakinleri de katıldı. Bolluk ve bereketin simgesi olan Muharrem ayında önem arz eden aşure dağıtımı yapıldıktan sonra, mevlüt okutularak dualar edildi.
Yüzlerce vatandaşın katılım sağladığı etkinliğe Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır katıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in selamlarını ileten Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır, “Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Hanelerimizin, sofralarımızın şifası ve bereketli bol olsun” dedi.
Etkinliğe katılan vatandaşlar, Kartepe Belediyesi kadınlar Kulübü’ne teşekkür ettiler.
Bu haber toplam 42 defa okunmuştur
Etiketler : Muharrem Ayı, Aşure, Kocaeli
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.