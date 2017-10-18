Kartepe Kadınlar Kulübü’nden Aşure etkinliği 

Muharrem Ayı münasebetiyle Kartepe Belediyesi Ataşehir Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK üyelerinin bu ay ikincisini gerçekleştirdiği Aşure etkinliğine mahalle sakinleri de katıldı. Bolluk ve bereketin simgesi olan Muharrem ayında önem arz eden aşure dağıtımı yapıldıktan sonra, mevlüt okutularak dualar edildi.

Yüzlerce vatandaşın katılım sağladığı etkinliğe Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır katıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in selamlarını ileten Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır, “Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Hanelerimizin, sofralarımızın şifası ve bereketli bol olsun” dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, Kartepe Belediyesi kadınlar Kulübü’ne teşekkür ettiler.