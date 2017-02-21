Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kartepe’de gerçekleştirilen Kanal Park projesini yerinde inceledi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 19.700 metrekare alanı kapsayan ve etap etap gerçekleştirilecek Kartepe Kanal Park projesini yerinde denetledi. İçerisinde yürüyüş yolları, kafeteryalar, spor ve sosyal alanlarının olacağı Kanal Park, bisiklet yollarıyla da Kartepe’yi İzmit’e bağlayacak. İnceleme sonrası bir açıklama yapan Karaosmanoğlu, “Kartepe Kanal Park çok güzel olacak. Büyükşehir olarak bu projeye destek vereceğiz ve insanımıza yakışan bir yaşam alanının ortaya çıkmasını ilçe belediyemizle birlikte sağlayacağız” dedi.

Başkan Karaosmanoğlu, Kanal Park’ın yapım çalışmalarının yüzde kırka ulaştığını ve önümüzdeki günlerde de çocuk oyun gurupları ile ahşap donatılar için ihalenin yapılacağı bilgisini verdi. Karaosmanoğlu, “Geçtiğimiz yıllarda Kartepe ilçemizin altyapısı ve dere ıslahlarının büyük ölçüde tamamlamıştık. Burada ki kanalı da sekiz yıl önce yapmıştık. Şimdi de kanalımızın yanında yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve bisiklet yollarını İzmit ilçemizle birleştirerek 20 kilometre uzunluğunda sosyal ve spor alanları oluşturacağız” diye konuştu

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e bu çalışmasından dolayı teşekkür eden Karaosmanoğlu, “Toplumun sağlığı için spor alanlarını önemsiyor, bu anlayışı da çok değerli buluyorum. İlçe Belediyelerimizin bu gibi projelerine Büyükşehir olarak bizde destek oluyoruz. Halkımızın hayatını kolaylaştıracak, güzelleştirecek ve sağlıklı hale getirecek ne yapılması gerekiyorsa onu gerçekleştireceğiz. Bu gibi hizmetlerde ilçe belediyelerimiz sürükleyici oluyorlar. Bu proje de kısa zamanda inşallah bitecek, insanımızın kullanımına sunulacak” diyerek açıklamasını tamamladı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de, “Şahsen kendi adıma en çok önem verdiğim bu projenin, Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından dikkatle takip edildiği biliyorum. Kartepe Kanal Park projesi, komşu ilçemiz İzmit'le ilçemizin yürüyüş ve bisiklet yollarıyla birleşecek. Bu projeyle bulunduğumuz bu gölgenin gelişmesine katkı sunacağız. Kocaeli Adliye Sarayı'nın da buraya gelmesiyle günde 15 bin kişi bu bölgede yaşamını sürdürecek. Kanal Park projemizi, Büyükşehir Belediyemizin de katkısıyla daha da geliştireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Başkanların teknik incelemesi, yetkililerden detaylı alınan bilgi sonrası sona erdi.