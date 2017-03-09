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Kartepe Kanal Park Projesinde yollar açılıyor

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Kartepe Kanal Park Projesinde yollar açılıyor
Kartepe'de şuyulandırması tamamlanan bölgelerde şehir içi ulaşımı rahatlatacak yol düzenlemeleri yapılıyor. 

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kanal Park Projesi kapsamında yeni imar yolu açma çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar Mahallelerine hitap edecek Kanal Park Projesini hizmete açmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile ortaklaşa yapılan çalışmaları hızlandırdı. Kartepe ve İzmit ilçelerini birleştirecek yürüyüş ve bisiklet yollarının da yer aldığı güzergahı açan ekipler, Dumlupınar Mahallesi Kırtay Sokak üzerinde 100 metre uzunluğunda 7 metre genişliğinde güzergahta yol açma çalışmalarına başladı.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kanal Park projemize hızlı bir başlangıç yaptık. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde projeyi bitirdiğimizde Kartepemize, doğallığı ile etkileyici yepyeni bir cazibe merkezi daha kazandırmış olacağız” dedi.

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