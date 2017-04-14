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Kartepe Ketenceler Gençlik Kampına Görkemli Açılış

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Kartepe Ketenceler Gençlik Kampına Görkemli Açılış
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in Kartepeli gençler için Ketenceler Mahallesinde inşa ettirdiği Gençlik Eğitim Merkezi görkemli bir açılışla hizmete girdi. 

Kartepe Ketenceler Mahallesinde yapımı tamamlanan Gençlik Eğitim Merkezinin açılışı yapıldı. Başkan Üzülmez’in ev sahipliği yaptığı Kartepe Ketenceler Gençlik Parkı Tanıtım Törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, siyasiler, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve Kartepeli gençler katıldı. Gençlerin kaliteli boş zaman geçirebilmelerine olanak sağlamak için hayata geçirilen Ketenceler Gençlik Eğitim Kampı, merkezde sunulacak spor aktiviteleri ve çeşitli eğitimler ile zararlı alışkanlıklardan da uzak tutacak.
Programda konuşma yapan ve konuklara seslenen ev sahibi Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bizler kalpleri vatan, millet ve bayrak sevdası ile çarpan Türk Gençliğinin emanetçisiyiz. Onlara güzel bir gençlik güzel bir gelecek hazırlamak en büyük gayemiz. Çalışkan, üretken, cesur, vatanı, milleti için her şartta mücadele etmekten geri durmayan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Siz gençlerimizin daha iyi şartlarda yetişmesini, mutlu ve huzurlu olmanızı sağlamak en önemli ödevlerimizden biri. Yüzümüzü güldüren alnı ak, başı dik gençlerimize tüm hizmetlerimiz helali hoş olsun. Baharla birlikte Kartepemiz de ivme kazanan yatırımlarımızın daha da artacağının müjdesini vererek, hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Kartepe Belediyesi’nin gençlere yönelik önemli yatırımlarından biri olan Ketenciler Gençlik Eğitim Merkezi’nde gençler, serbest zamanlarında sosyokültürel ihtiyaçlarını karşılayarak bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yapabilecekler. Gençlerin yatılı kamp yapabileceği merkezdeki 10 bungalovda maksimum 40 kişilik gruplara Kartepede doğal yaşam deneyimini sunulacak.

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