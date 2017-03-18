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Kartepe köylerini CHP’liler dolaştı

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Kartepe köylerini CHP’liler dolaştı
CHP’liler referandum çalışmaları için köylere çıkarma yaptı.

CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay beraberlerinde İl Yöneticileri Av. Hüseyin Acurman, Harun Yıldızlı, Naim Keskin, Selim Yıldız, Hasan Akar, Bilgi Dehmen ve Sabriye Şahin, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç, Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Cihan Çakır, Referandum Koordinasyon Kurulu Başkanı Bozkurt Uslu, Kartepe İlçe Yöneticileri, CHP Kartepe Belediye Meclis üyeleri ile birlikte Kartepe’nin Uzuntarla ve Avluburun Köyleri’ne çıkarma yaptılar. 16 Nisan da gerçekleşecek olan referandumda neden hayır denmesi konusunda bilgi veren CHP’liler, “Bu bir parti meselesi değil ülke meselesidir. Yaptığımız çalışma ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği içindir “ dediler.

KİMSEYLE TARTIŞMAYIN

CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Bu referandumda amaçlanan maksat Türkiye’de bir rejim değişikliğinin olmasıdır. Evet çıkarsa ülkemizde bir yargı bağımsızlığı kalmayacak. Parlamento kalmayacak. Afganistan, Pakistan vb. gibi tek kişinin yönetimine kalacağız. Bir keyfilik olacak. Bir tek şeye dikkat etmenizi rica ediyorum. Kimseyle tartışmaya girmeyin. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

SİZLERE ÇOK İŞ DÜŞÜYOR

CHP PM üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar da, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, “Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Sizlere çok fazla iş düşüyor. Komşunuzu akrabalarınızı ikna etmeniz gerekiyor. Bu bir parti seçimi değil. Bu bir Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Muhtarlık vb. seçimi olmadığını verecekleri oyla ülkenin rejiminin değişeceğini anlatmamız gerekiyor. Hayır çıkarsa Cumhurbaşkanının, Başbakanın yine kalacağını anlatmamız gerekiyor. 2019’a kadar görevlerini sürdürecekler. Bu tamamen bir sistem, rejim değişikliğidir” dedi. Akar, değiştirilmek istenen Anayasanın maddeleri hakkında bilgi verdi.

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