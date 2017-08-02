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Kartepe Kupası 10 Ağustos’ta başlıyor

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Kartepe Kupası 10 Ağustos’ta başlıyor
Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen, Kartepe Belediyesi’nin destek verdiği Kartepe Kupası’nda kuralar önceki gün çekildi.

Köseköy’de Necip Fazıl Kızakürek Kültür Merkezi’ndeki kura çekimine kulüp yetkililerinin yanı sıra Gençlik Hizmetleri ve Spor Kartepe İlçe Müdürü Erol Arutan, Kartepe Belediyesi spor birimi sorumlusu Hacı Agdaş da katıldı. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı İsmail Şahin’in yönettiği toplantıda önce gruplar belli oldu, sonra fikstür çekildi.

ARSLANBEY STADI’NDA OYNANACAK

Bu yılki turnuvaya 12 takım katılıyor. 4’erli üç grupta oynanacak maçlar sonunda ilk ikiler üst tura yükselecek. İkinci turda 6 takım 3’erli iki grupta mücadele edecek ve tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından ilk 2’ler yarı finalist olacak. Çapraz eşleşme usulü oynanacak yarı final maçlarında kazananlar final, kaybedenler üçüncülük maçı oynayacak. Turnuva 10 Ağustos Perşembe günü start alacak. Geçen yıllardaki gibi maçlar ışıklandırması olan Arslanbey Stadı’nda oynanacak. Final maçının yapımı bitmek üzere olan Acısu Stadı’nda oynanması söz konusu. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı İsmail Şahin, turnuvanın dostlukları pekiştirmek, kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlendiği vurgusunu yaparak takımlara centilmenlik çağrısı yaptı.

 

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