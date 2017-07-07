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Kartepe Kupası için uyarı

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Kartepe Kupası için uyarı
Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen, Kartepe Belediyesi’nin destek verdiği Kartepe Kupası’yla ilgili geri sayım sürüyor.

Kulüpler Birliği Başkanı İsmail Şahin, toplantıyı 10 Temmuz Pazartesi akşamı yapacaklarını hatırlatarak, “Katılmak isteyen kulüplerin birer yetkilisini mutlaka bekliyoruz. Belki toplantıda kuraları çekeceğiz. Sonrasındaki başvuralar değerlendirmeye alınmayacak” dedi. Eşme sahilinde Sadettin Çıtak’a ait kafede gerçekleşecek olan toplantının saati 19.00 olarak belirlendi.

YİNE ARSLANBEY STADI’NDA

 Şahin, bu yılki turnuvaya yaş sınırı getirmek istediklerini belirterek, “U19 düzeyindeki futbolcular oynasın istiyoruz. Yaşı büyük üç futbolcu kontenjanı da sağlama düşüncemiz var. Toplantıda bu konuyu görüşüp, kesin karara bağlayacağız” dedi. İsmail Şahin, maçların geçen yılki gibi Kartepe’de ışıklandırması olan tek tesis olan Arslanbey Stadı’nda oynanacağını da hatırlattı.  Turnuva ilçedeki federe kulüplere açık. Bu yılki turnuvaya Maşukiyespor’un katılmayacağı belirtildi. Başka firelerin olması da bekleniyor.

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