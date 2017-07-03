Kartepe Kupası toplantısı 10 Temmuz’da

Kartepe Kulüpler Birliği tarafından düzenlenen, Kartepe Belediyesi’nin destek verdiği geleneksel Kartepe Futbol Turnuvası’nda bu yılki organizasyonla ilgili hazırlıklar sürüyor.

Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı İsmail Şahin, turnuvayla ilgili ilk toplantıyı 10 Temmuz Pazartesi günü yapacaklarını açıkladı. Şahin, toplantıyı Eşme’de Belediyenin çay bahçesinde gerçekleştireceklerini, saatini daha sonra açıklayacaklarını belirtti. Organizasyona ilçe sınırlarındaki federe kulüpler davet edilecek. Maçların ışıklandırması olan Arslanbey Stadı’nda oynatılması planlanıyor.

START 20 TEMMUZ OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

İsmail Şahin, bu yıl turnuvada farklı bir uygulama düşündüklerini belirterek, “Geçen yıl bazı takımlar sakatlık olabileceği düşüncesiyle lig kadrosunda olan futbolcuları turnuvaya getirmek istemediler. Bu durum sıkıntı yarattı. Bu yıl takımlar 19 yaş grubunda oluşsun istiyoruz. Daha büyük 2 veya 3 oyuncu kontenjanı düşünüyoruz. Kulüp temsilcileriyle bu önerimizi konuşacağız ve öncelikle yaş grubunu belirleyeceğiz” dedi. Başkan Şahin turnuvaya katılmak isteyen takımların 0.539.4733028 numaralı telefondan kendisine ulaşmalarını istedi, maçları 20 Temmuz’da başlatmayı düşündüklerini belirtti.