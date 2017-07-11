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Kartepe Kupası toplantısı yapıldı

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Kartepe Kupası toplantısı yapıldı
Kartepe Kulüpler Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kartepe Kupası’yla ilgili ilk toplantı dün akşam yapıldı.

Eşme sahilinde Sadettin Çıtak’a ait çay bahçesinde gerçekleştirilen toplantıya Kulüpler Birliği Başkanı İsmail Şahin ile takımların yetkilileri katıldı. Toplantıda önemli kararlar alındı.

ÖNEMLİ KARARLAR ALINDI

Bu yılki turnuvada 1981 ve sonraki yıllarda doğanlar forma giyebilecek. Takımlara 1980 ve önceki yıllarda doğanlardan üçer kontenjan verildi. Turnuvada oyun gereği olmayan kırmızı kart ve her türlü fevri davranış halinde ilgili takım ihraç edilecek. Maçların önemli bir bölümü ışıklandırması olan Arslanbey Stadı’nda oynanacak. Maşukiye ve Derbent sahalarının da bazı maçlarda kullanılacağı belirtildi. Final için Acısu Stadı düşünülüyor.

DOSTLUKLAR PEKİŞMELİ 

Turnuvanın ne zaman başlayacağıyla ilgili kesin karar kısa bir süreçte açıklanacak. Organizasyonun tüm finansmanını Kartepe Belediyesi sağlayacak. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı İsmail Şahin, geçmiş yıllarda yaşanan olayların organizasyona gölge düşürdüğünü, bu nedenle bazı önlemler aldıklarını söyledi. Şahin, “Uzun yıllardır devam eden bir gelenek Kartepe Kupası. Burada asıl amaç dostlukları pekiştirmek olmalı. Bu yılki turnuvada inşallah güzellikler yaşanacak” dedi.

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