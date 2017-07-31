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Kartepe Kupası’nda kuralar yarın çekiliyor

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Kartepe Kupası’nda kuralar yarın çekiliyor
Kartepe Kulüpler Birliği’nin Kartepe Belediyesi’nin desteğiyle tertip ettiği Kartepe Futbol Turnuvası’nda kura çekimi yarın yapılacak.

 Köseköy’de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek olan kura çekimi saat 12.00’de başlayacak. Uzuntarla, Derbent Esnaf ve Balaban’dan sonra Derbent Belediyespor ve Nusretiyespor’un da katılmama kararını Kartepe Kulüpler Birliğine bildirdiği öğrenildi. Böylece bu yılki turnuvanın 12 takımla oynanması kesinleşti.

Bu yılki organizasyona şu takımlar katılıyor:

Avluburun, Arslanbey Organize Sanayi, Arslanbey Belediye, Acısu, Suadiye, Sarımeşe, Maşukiye, Eşme, Uzuntarla Belediye, Uzunçiftlik, Köseköy Ateş ve Kartepe Belediyespor. Turnuvanın startı hafta sonunda verilecek. Maçlar geçen yıllardaki gibi Arslanbey Stadı’nda akşam saatlerinde oynanacak. Final maçının Acısu’da yapımı tamamlanmak üzere olan ilçe stadında oynatılması bekleniyor. Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı İsmail Şahin, bu akşamki kura çekimine turnuvaya katılacak takımların birer yetkilisinin gelmesini istedi.

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