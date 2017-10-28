Kartepe, lideri ağırlıyor

Arslanbey Stadı’ndaki karşılaşma 15.00’de başlayacak. Liderin takipçi Suadiyespor ise cezalı maçında Derince’de Tavşancılspor ile kozlarını paylaşacak.

KARTEPE BEL-SULTAN ORHAN

Bu sezona kötü başlayan, ancak daha sonra toparlanıp üst üste 3 maçından galip ayrılan geçen yılın flaş takımı Kartepe Belediyespor, lider Sultan Orhanspor’u konuk edecek. Bu sezona çok iyi başlangıç yapan, 5’de 5 yaptıktan sonra geçen hafta içinde ilk puan kayıplarını sahasında İlimtepe FK karşısında yapan Sultan Orhanspor, grupta lider durumda. Arslanbey Stadı’nda oynanacak maç öncesinde Sultan Orhan’da Hakan ve İlker cezalı oldukları için forma giyemeyecek. Maçın başlama saati 15.00.

SUADİYESPOR, CEZALI MAÇINDA DERİNCE’DE

Süper Lig B Grubu’nda sezona iyi başlayan takımlardan biri de Suadiyespor. Lider Sultan Orhanspor’un 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Suadiyespor, saha kapatma cezası yüzünden Tavşancılspor ile Derince Stadı’nda karşılaşacak. Hafta içinde oynanan, 2-1 geriye düştüğü maçta 1937 Sekaspor’u 4-2 yenen Suadiyespor, lider Sultan Orhanspor’un puan kaybetmesiyle de puan farkını 2’ye indirmişti. Ligde ilk 4 maçını kaybeden, son iki maçından beraberlikle ayrılan Tavşancılspor da, güçlü rakibi karşısında puan almaya çalışacak. Karşılaşma 16.00’da başlayacak.