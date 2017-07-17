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Kartepe milli iradeye sahip çıktı

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Kartepe milli iradeye sahip çıktı
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü etkinlikleri Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı (Perşembe Pazarı Alanı)’nda yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Kartepeliler büyük katılım gösterdiler. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü etkinliklerinin sabahında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kent protokolünü ilçede misafir etti. Etkinlikler kapsamında Uzuntarla Doğal Yaşam Parkı’nda yapılan yürüyüşte Başkan Üzülmez, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, SP İl Başkanı Nurettin Çelik, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül ve DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu’nu ağırladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Milli İrade Meydanı’nda Kartepe Belediyesi tarafından iki standda vatandaşlara hizmet verildi. İki gün süren etkinlikler kapsamında ikramlar yapıldı. 10 bin kişilik dondurmalı-helva dağıtılırken, iki gün boyunca çay ve su ikramında bulunuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “O en uzun gecede, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla tarihimizin en görkemli seferberliklerinden birine milletçe gönüllü yazıldık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hamdolsun yeni bir diriliş başlattık” dedi.

“Bugün, sabaha kadar nöbet tutacağız” diyen Başkan Üzülmez, “Sabah Namazını burada eda edeceğiz. Şehitler Tepesi’ni Allah’ın izniyle boş bırakmadık, bırakmayacağız. Fetö’cü azgınların ve işbirlikçilerinin bu ülkeye neler yaptığını unutmayacağız, unutturmayacağız. Kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, onların emanetlerini asla unutmadık, unutmayacağız. Su uyur düşman uyumaz. Düşmanın uyumadığını unutmadık. Unutmayacağız” açıklamasında bulundu.

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