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Kartepe MTAL ilk maçına çıkıyor

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Kartepe MTAL ilk maçına çıkıyor
İlimizi Kırşehir’de yapılan Türkiye finallerinde temsil eden Kartepe Mesleki Teknik AL bayan futbol takımı ilk maçına yarın çıkacak.

8 takımın 4’erli iki gruba ayrılacağı turnuvada tek devreli lig esasına göre üç gün üst üste oynanacak maçların ardından ilk 2’ler yoluna devam edecek. Cumartesi günü çapraz eşleşme usulü yarı final maçları oynanacak. Pazar günkü finalle heyecan dinecek. Bu yıl Kartepe MTAL ile son şampiyon Karadeniz Ereğli favori olarak gösteriliyor.

Geçen yılın finalisti Aydın ile üçüncüsü K.Maraş’ın kadrolarının da güçlü olduğu belirtildi. Bu akşam saatlerinde çekilecek kuranın ardından maç programı belli olacaktı. Kırşehir’de maçların Ahi Stadı’nda oynanacağı belirtildi. Kartepe MTAL beden eğitimi öğretmeni ve takımın teknik sorumlusu İbrahim Anlar, takımına güvendiğinin altını çizerek, “Şampiyonluk için kenetlendik. İnşallah başaracağız. Kentimize kupayla dönmek istiyoruz” dedi.

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