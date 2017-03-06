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Kartepe MTAL, Kütahya’yı salladı

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Kartepe MTAL, Kütahya’yı salladı
İlimizi Kütahya’da düzenlenen grup maçlarında temsil eden Kartepe Mesleki Teknik AL, adeta gol şov yaptı.

Son maçında Isparta’yı 13-0 yenen temsilcimiz 3 maçta 32 gole ulaştı. Kütahya’da 3’te 3 yaparak yarı finallerde mücadele etme hakkı kazanan Kartepe MTAL’de teknik sorumlu İbrahim Anlar düşüncelerini paylaştı.

İBRAHİM ANLAR’DAN TEŞEKKÜR
 Anlar, “Kütahya Grubunu hayırlısıyla kazasız, belasız, sakatlıksız kapattık. Burada oynadığımız 3 maçta attığımız 32 gole karşılık sadece 2 gol yiyerek Kartepe ve Kocael’ni en iyi şekilde temsil ettik. Bu güzel galibiyeti takım olarak 41. Yaşına giren değerli arkadaşım Mustafa Kürkan’a hediye ediyor 41 kere maşallah diyoruz. Kartepe Belediyesine hiç esirgemedikleri ulaşım desteği için teşekkür ediyoruz. Ulaşımımızı sağlayan kaptan şoför Resul İnal’ a emeği ve sabrı, turnuva sonrasında takıma baklava ikram eden Tavşanlı Gar Müdürü Yurdakul’a ilgisi için teşekkür ediyoruz” dedi. İbrahim Anlar yarı finallerin büyük olasılıkla ilimizde olacağını belirterek, hedeflerinin Türkiye Şampiyonluğu olduğunu söyledi.

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