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Kartepe MTAL’nin gözü şampiyonlukta

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Kartepe MTAL’nin gözü şampiyonlukta
Kartepe Mesleki Teknik AL bayan futbol takımı, Denizli’deki yarı finallerden yüzünün akıyla çıkacak, Türkiye finallerine adını yazdırdı, başka bir anlamda ilk 8’de yer aldı.

Okulun beden eğitimi öğretmeni ve takımın teknik sorumlusu İbrahim Anlar, asıl hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu açıkladı. Finaller Kırşehir’de yapılacak. Henüz kesin olmamakla birlikte muhtemelen maçların 18-23 Nisan tarihleri arasında oynanması bekleniyor.

İbrahim Anlar, kendilerini iki rakibin zorlayacağını belirtti, “Denizli grubundan Aydın ile birlikte çıktık. Zaten favoriydik. Aydın’a 4-1 kaybetmiş olmamız kimseyi yanıltmasın. 1-0 mağlupken buz gibi golümüz ofsayt gerekçesiyle iptal oldu. Nizami golümüz verilse gidişat kesinlikle farklı olurdu. Finallerde rövanşı almak için elimizden geleni yapacağız. Zonguldak Ereğli’nin de çok iyi kadrosu var. Ben ekibimize güveniyorum, bu yıl şampiyonluk kupasını ilimize getirmeye kararlıyız” dedi.

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