Kartepe MÜAL, Kırşehir’de

Liseler arası genç kızlar futbol Türkiye finalleri 19-23 Nisan tarihleri arasında Kırşehir ilinde yapılacak.

Denizli’deki yarı finallerden yüzünün akıyla çıkan temsilcimiz Kartepe Mesleki Teknik AL bu yıl Türkiye Şampiyonluğu hedefiyle bugün finallerin yapılacağı bu ile gitti. Finallerde ayıca Aydın İncirliova, Karadeniz Ereği, Samsun Gülizar, Şanlıurfa Lisesi, Ordu Özel Açı Temel Lisesi, Giresun Spor Lisesi ve K.Maraş Lisesi yer alıyor.

Bugün çekilecek kuraların ardından ilk maçlar yarın oynanacak. 8 takım 4’erli iki gruba ayrılacak, tek devreli lig esasına göre oynanacak maçların ardından ilk ikiler yarı finale kalacak. Çapraz eşleşme usulüne göre cumartesi yarı final, pazar ise final maçları oynanacak. Kartepe Mesleki Teknik AL teknik sorumlusu İbrahim Anlar, “Bu yıl yola çıkarken hedefi şampiyonluk olarak koymuştur. İnşallah Kırşehir’den kupayla döneceğiz” dedi.