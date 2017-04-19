  • BIST 91.618
  • Altın 151,443
  • Dolar 3,6717
  • Euro 3,9348
  • Kocaeli 11 °C

Kartepe planları askıya çıkacak

»
Kartepe planları askıya çıkacak
Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen Kartepe Genel Plan Revizyonu çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi. 

Kartepe ilçesinin 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Komisyonunda onaylanması ardından askıya çıkartılacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ilçede plansız alan kalmayacak. Kartepe Belediyesi tarafından yapılmakta olan Kartepe Genel Plan Revizyonu kapsamında 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Kartepe Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında onaylanmıştı. Onaylanan uygulama imar planları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı meclis kararı ile 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi. 

Kartepe Belediyesi yetkilileri, çalışmalar tamamlandıktan sonra Kartepe ilçesinde plansız alan kalmayacağını, Kartepe’de sistemli ve planlı kentleşmenin önünün açılacağını kaydettiler.

Bu haber toplam 260 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Haydi çocuklar, festivale19 Nisan 2017 Çarşamba 09:00
  • Kocaelispor'dan şehitlerimiz için başsağlığı mesajı18 Nisan 2017 Salı 18:25
  • Tunceli'de helikopter düştü: 12 şehit18 Nisan 2017 Salı 17:21
  • Başiskele’de bir semt konağı daha açılıyor18 Nisan 2017 Salı 17:20
  • Binalarda yeni dönem başlıyor! Dikkat cezası var18 Nisan 2017 Salı 16:41
  • Gölde kaçak av denetime takıldı18 Nisan 2017 Salı 15:49
  • İşte 23 Nisan Festivali’ne ilk gelen ülkeler18 Nisan 2017 Salı 14:56
  • Pehlivan taburcu oldu 18 Nisan 2017 Salı 14:19
  • Yüzde 80'i tamamlandı! Hızla yükseliyor18 Nisan 2017 Salı 14:19
  • Turgut Özal semt konağında sona doğru18 Nisan 2017 Salı 13:43
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti