Kartepe rahat kazandı; 6-2
U-16 Ligi’nde önceki gün 5 karşılaşma oynanırken, C Grubu’nda lider olan Kartepe Belediyespor rakibi Çenesuyu Plajyoluspor’u 6-2 mağlup etmeyi başardı.
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Bu sonuçla kalesinde ilk defa gol gören Kartepe Belediyespor yenilgisiz olarak liderliğini ise sürdürdü. Play – Off hattının sınırında yer alan İzmit Belediyespor alt sıralarda yer alan İlimtepe GB’yi 4-2 mağlup etti.
TOPLU SONUÇLAR: U-16
İzmit BLD: 4 – İlimtepe GB: 2
Kartepe BLD: 6 – Çen. Plajyolu: 2
Karamürsel İ.Y: 7 – Tepeköy Defne: 1
Beylikbağıspor: 5 – Darıcaspor: 0
Mustafapaşaspor: 1 – Çayırova GB: 4
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Etiketler : Kartepe Belediyespor
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