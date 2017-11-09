Kartepe rahat kazandı; 6-2

Bu sonuçla kalesinde ilk defa gol gören Kartepe Belediyespor yenilgisiz olarak liderliğini ise sürdürdü. Play – Off hattının sınırında yer alan İzmit Belediyespor alt sıralarda yer alan İlimtepe GB’yi 4-2 mağlup etti.

TOPLU SONUÇLAR: U-16

İzmit BLD: 4 – İlimtepe GB: 2

Kartepe BLD: 6 – Çen. Plajyolu: 2

Karamürsel İ.Y: 7 – Tepeköy Defne: 1

Beylikbağıspor: 5 – Darıcaspor: 0

Mustafapaşaspor: 1 – Çayırova GB: 4

