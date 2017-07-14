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Kartepe şühedanın izinde

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Kartepe şühedanın izinde
Kartepe Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında “Şühedanın İzinde” programının gösterimi yapıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Yapılan vatan hainliğini unutmamamız gerekiyor” dedi. 
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kartepe Belediyesi tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde “Şühedanın İzinde” programın gösterimi yapıldı. Gösterim öncesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi fotoğraf sergisi gösterime sunuldu. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, başkan yardımcıları ve davetliler sergiyi gezerek bir yıl önce yaşananları yeniden hatırladılar. Gösterim öncesinde 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan sinevizyon sunumu yapıldı.

Vatan hainleri tarafından köprüler kapatıldığını belirten Başkan Üzülmez, “Başbakanımızın bunu bir kalkışma demesi, Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa davet etmesi ile vatanda hainlerinin gerçek yüzü ortaya çıktı. Hiçbir şey bulamayan taşla tankın, uçağın kısaca vatan hainlerinin önüne çıktı. Bir cüruf daha vardı bugünlerde gündem oldular. Bankamatik kuyrukları oluşturmuşlardı. Hava alanlarını saran tankların yolu açtığı bir lider daha vardı. Tanklar kendisine selam durarak önünü açtı” şeklinde konuştu.

“Biz vatanseverler bu yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen Belediye Başkanı Üzülmez, “Bu ülkemize hep birlikte sahip çıkacağız. Ban yaşlıyım, ben kadınım, ben çocuğum demeyeceğiz. 249 şehidimizin içerisinde kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar vardır. Vatan savunmasında hepimize bir görev düşmektedir. Allah 249 şehidimizden razı olsun. Onları doğuran analardan Allah razı olsun. O analar evlatlarından razı olsunlar. Gazilerimizden Allah razı olsun. Ülkemiz için canını veren şehitlerimizden Allah razı olsun. Onların sayesinde bugün ayaktayız. Kartepeli vatandaşlarımız olayların başlaması ile tankları ilk durduran, Perşembe pazarına giden ilk ilçe, 35 gün boyunca Kartepe ilçesidir tarih yazmıştır” açıklamasında bulundu. Belediye Başkanı Üzülmez, 15 Temmuz akşamında Milli İrade Meydanı’nda (Perşembe Pazarı) tutulacak olan nöbete herkesi davet etti.
Program sonunda Kartepe’li vatandaşlara helva ikramı yapıldı.

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