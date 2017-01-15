Kartepe üç maç sonra kazandı:3-1

Lige çok iyi başlayan, bir ara ikinci sıraya kadar yükselen Kartepe Belediyespor, ligin ikinci yarısında puan kayıpları başladı.

Ligde son üç maçından 2 puan alabilen Kartepe Belediyespor, dün akşam Arslanbey Stadı’nda ki maçta Beylikbağıspor’u 3-1 yendi, Play-Off yarışında yeniden iddialı konuma geldi.

EMRE AKGÜN, KORNERDEN GOL ATTI

Son 3 maçından galip gelemeyen Kartepe Belediyespor, Beylikbağıspor karşısında golleri erken buldu. Rüzgarı da arkasına alarak maça başlayan Mavi-Yeşilli ekip, 4’üncü dakikada ruhi ile 1-0 öne geçti. 8’inci dakika ise sahalarımızda enden görülen bir gol izledik. Emre Akgün, rüzgarında etkisi ile kornerden topu direk kaleye gönderdi, Kartepe bu golle 2-0 öne geçti. Beylikbağı ikinci yarıda farkı 1’e indirip umutlansa da Kartepe, Seyfettin ile farkı yeniden ikiye çıkardı, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

