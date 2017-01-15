  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Kocaeli 5 °C

Kartepe üç maç sonra kazandı:3-1

»
Kartepe üç maç sonra kazandı:3-1
Lige çok iyi başlayan, bir ara ikinci sıraya kadar yükselen Kartepe Belediyespor, ligin ikinci yarısında puan kayıpları başladı.

Ligde son üç maçından 2 puan alabilen Kartepe Belediyespor, dün akşam Arslanbey Stadı’nda ki maçta Beylikbağıspor’u 3-1 yendi, Play-Off yarışında yeniden iddialı konuma geldi.

EMRE AKGÜN, KORNERDEN GOL ATTI
Son 3 maçından galip gelemeyen Kartepe Belediyespor, Beylikbağıspor karşısında golleri erken buldu. Rüzgarı da arkasına alarak maça başlayan Mavi-Yeşilli ekip, 4’üncü dakikada ruhi ile 1-0 öne geçti. 8’inci dakika ise sahalarımızda enden görülen bir gol izledik. Emre Akgün, rüzgarında etkisi ile kornerden topu direk kaleye gönderdi, Kartepe bu golle 2-0 öne geçti. Beylikbağı ikinci yarıda farkı 1’e indirip umutlansa da Kartepe, Seyfettin ile farkı yeniden ikiye çıkardı, maçtan 3-1 galip ayrıldı.
 

Bu haber toplam 12 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaelispor Akademi Fenerbahçe karşısında14 Ocak 2017 Cumartesi 17:12
  • Karamürsel İ.Y’nin işi kolay14 Ocak 2017 Cumartesi 17:01
  • İzmit Belediye fark yedi14 Ocak 2017 Cumartesi 16:59
  • Akademi’de derbi günü14 Ocak 2017 Cumartesi 16:57
  • Gölcük ile Derince evinde, Darıca G.B dışarıda başlıyor14 Ocak 2017 Cumartesi 16:54
  • BAL’da, ikinci kent derbisi ile başlıyor14 Ocak 2017 Cumartesi 16:51
  • Başaran-Çınarlıspor14 Ocak 2017 Cumartesi 16:49
  • Doğantepe’de kritik buluşma14 Ocak 2017 Cumartesi 16:47
  • Derbent mi, Değirmendere mi?14 Ocak 2017 Cumartesi 16:42
  • Uzuntarla, Tayfunspor ile oynuyor14 Ocak 2017 Cumartesi 16:40
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Hala oturup, konuşabiliyoruz 
    • Kobak Kırtasiye
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti