Kartepe ve Sultan Orhan da kazanmak istiyor

Süper Lig Play-Off’un 4’er puanlı iki takımı Kartepe Belediyespor ile Sultan Orhanspor, yarın akşam Arslanbey Stadı’ndaki çok kritik bir maça çıkıyor.

Kazanan takımın ilk iki şansını devam ettireceği karşılaşmanın başlama saati de 19.15 olarak açıklandı.

MAÇ ARSLANBEY STADI’NDA

Hafta sonunda sahasında Seka Doğanspor’a 2-0 mağlup olup, çok büyük şok yaşayan Sultan Orhanspor, ilk iki yarışında rakiplerinin biraz gerisinde kalmıştı. Kırmızı-Lacivertli ekip, yarın akşam da puan kaybı halinde BAL umutlarını oldukça azaltacak. Sultan Orhanspor’a göre daha mütevazi kadrosu ve bütçesi bulunan Kartepe Belediyespor ise rakibine göre daha rahat. Çok büyük hedefi olmayan Mavi-Yeşilli ekip, sahasında oynayacağı maçta kazanmayı hedefliyor. Beraberliğin iki takıma da yaramayacağı maçta, Sultan Orhanspor’da cezası biten Harun takımdaki yerini alabilecek.